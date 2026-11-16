अनंत सिंह के काले चश्मे वाले अंदाज पर होने वाली समधन ने ली चुटकी, बोलीं- गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा

वायरल हो रहे वीडियो में अनंत सिंह की होने वाली समधन हंसते-मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में वह कहती हैं, 'अनंत सिंह का यही है न जी, गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा।' उनकी इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं।

बात यहीं खत्म नहीं होती, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अनंत सिंह से डर नहीं लगता, तो उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया कि दूसरे लोग उनसे डर सकते हैं, लेकिन समधन को उनसे डरने की क्या जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अनंत सिंह की दबंगई बाहर वालों के लिए होगी, घर-परिवार के लिए तो माहौल बिल्कुल अलग और अपनापन भरा है। उन्होंने यह भी बताया कि 20 नवंबर को होने वाले तिलक समारोह में उनकी अनंत सिंह से आमने-सामने मुलाकात होगी।