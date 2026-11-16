अनंत सिंह के काले चश्मे वाले अंदाज पर होने वाली समधन ने ली चुटकी, बोलीं- गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा

अनंत सिंह के काले चश्मे वाले अंदाज पर होने वाली समधन ने ली चुटकी (फोटो सोर्स-@askshivanisahu)
Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की शादी को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। इस बीच उनकी होने वाली समधन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अनंत सिंह के काले चश्मे और उनके अंदाज पर मजाकिया टिप्पणी करती नजर आ रही हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, 'गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा।' इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे लोग अनंत सिंह से डरते होंगे, लेकिन समधन को उनसे डरने की क्या जरूरत है।
वायरल हो रहे वीडियो में अनंत सिंह की होने वाली समधन हंसते-मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में वह कहती हैं, 'अनंत सिंह का यही है न जी, गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा।' उनकी इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं।
बात यहीं खत्म नहीं होती, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अनंत सिंह से डर नहीं लगता, तो उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया कि दूसरे लोग उनसे डर सकते हैं, लेकिन समधन को उनसे डरने की क्या जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि अनंत सिंह की दबंगई बाहर वालों के लिए होगी, घर-परिवार के लिए तो माहौल बिल्कुल अलग और अपनापन भरा है। उन्होंने यह भी बताया कि 20 नवंबर को होने वाले तिलक समारोह में उनकी अनंत सिंह से आमने-सामने मुलाकात होगी।
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को तय हुई है। इस शादी को लेकर विधायक खुद काफी व्यस्त चल रहे हैं और सगे-संबंधियों के साथ-साथ कई जानी-मानी हस्तियों को खुद जाकर न्योता दे रहे हैं। हाल ही में वह भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह के घर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार के साथ छठ का प्रसाद ग्रहण किया और बेटी की शादी का कार्ड दिया।
अनंत सिंह की इस हाई-प्रोफाइल शादी में राजनीतिक और सामाजिक गलियारों की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की पूरी उम्मीद है। विधायक ने देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं को शादी का निमंत्रण भेजा है। इसके अलावा, उन्होंने बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को भी खुद मिलकर शादी का कार्ड दिया है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय