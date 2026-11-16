Chhath Puja 2026: ‘ये AI नहीं, यमुना है!’ छठ पर झाग वाले वीडियो ने गरमाई दिल्ली की राजनीति, CM बोलीं- अगले साल और बेहतर इंतजाम

अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि रेखा गुप्ता सरकार की सफाई वाली "सफेद झूठ" की पोल घाट पर ही खुल गई। पार्टी ने एक व्रती की तस्वीर और वीडियो साझा किए, जिनमें श्रद्धालु झाग के बीच पूजा करता दिख रहा है। AAP ने इसे भाजपा के "चार इंजन वाली सरकार" के दावों की हकीकत बताया। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "ये AI नहीं है, छठ पर यही यमुना है।" दिल्ली AAP प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने भी यही वीडियो पोस्ट कर इसे "भाजपा राज का आज का वीडियो" कहा।