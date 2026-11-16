Chhath Puja 2026: ‘ये AI नहीं, यमुना है!’ छठ पर झाग वाले वीडियो ने गरमाई दिल्ली की राजनीति, CM बोलीं- अगले साल और बेहतर इंतजाम

Yamuna foam Chhath Puja : जहरीली झाग के बीच अर्घ्य, घाट पर श्रद्धा, सोशल मीडिया पर सियासी घमासान (फोटो सोर्स:X@AamAadmiParty)
Yamuna toxic foam Delhi: छठ महापर्व की आस्था के बीच यमुना के घाटों पर तैरती जहरीली झाग ने दिल्ली की राजनीति में उबाल ला दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे भाजपा सरकार के सफाई दावों की पोल बता रही है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल का कहना है कि नदी अब पहले से कहीं ज्यादा साफ है। पूर्वांचल के हजारों श्रद्धालुओं के सामने आस्था भी है और सवाल भी। आखिर सच क्या है?
सोमवार को यमुना किनारे छठ के गीत गूंजते रहे और सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पूर्वांचल के हजारों श्रद्धालु घाटों पर उमड़ पड़े। लेकिन इसी बीच नदी की सतह पर तैरती सफेद झाग राजनीतिक विवाद की वजह बन गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आम आदमी पार्टी (AAP) ने भाजपा की दिल्ली और केंद्र सरकार पर यमुना की हालत को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाया।
अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि रेखा गुप्ता सरकार की सफाई वाली "सफेद झूठ" की पोल घाट पर ही खुल गई। पार्टी ने एक व्रती की तस्वीर और वीडियो साझा किए, जिनमें श्रद्धालु झाग के बीच पूजा करता दिख रहा है। AAP ने इसे भाजपा के "चार इंजन वाली सरकार" के दावों की हकीकत बताया। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "ये AI नहीं है, छठ पर यही यमुना है।" दिल्ली AAP प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने भी यही वीडियो पोस्ट कर इसे "भाजपा राज का आज का वीडियो" कहा।
भाजपा ने पलटवार करने में देर नहीं की। पार्टी का कहना था कि जिस यमुना पर कभी छठ की पाबंदी लगी थी, वह दो साल में आधे से ज्यादा साफ हो चुकी है, और अब दिल्ली की "सनातनी मुख्यमंत्री" उसी में छठ मना रही हैं। यानी भाजपा ने बहस का रुख पिछली AAP सरकार के कार्यकाल की ओर मोड़ दिया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी X पर लिखा कि दशकों बाद राजधानी में छठ का ऐसा भव्य नजारा दिख रहा है। उनके मुताबिक, यमुना के पवित्र तट से लेकर करीब 1,400 छठ घाटों तक लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति ने पूरी दिल्ली को आस्था के रंग में रंग दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूर्वांचल के लोगों से कहा कि छठ को दिव्य और भव्य बनाने की हरसंभव कोशिश की गई। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं कोई कमी रह गई हो तो वे क्षमा चाहती हैं और अगले साल इससे बेहतर इंतजाम करेंगी।
यमुना में झाग कोई नई समस्या नहीं है। विशेषज्ञ इसकी बड़ी वजह नदी में गिरने वाले सीवेज और औद्योगिक कचरे में मौजूद डिटर्जेंट के रसायनों, यानी फॉस्फेट और सर्फेक्टेंट, को मानते हैं। ओखला बैराज जैसे बहाव वाले स्थानों पर पानी के गिरने से यह झाग और घना हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भी छठ के आसपास कालिंदी कुंज जैसे इलाकों में ऐसे दृश्य सामने आते रहे हैं, और हर बार इस पर सियासत गरमाई है।
छठ चार दिन चलने वाला कठिन व्रत है, जिसमें श्रद्धालु डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड से आए लाखों लोग दिल्ली में बसते हैं, इसलिए यह पर्व राजधानी की राजनीति के लिए भी अहम माना जाता है। साफ घाट और सुरक्षित पानी की मांग हर साल उठती है, और इस बार झाग ने उसे फिर सुर्खियों में ला दिया है।
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