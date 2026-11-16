माइक्रोसॉफ्ट आउटेज ने खोली पोल: विदेशी सॉफ्टवेयर के भरोसे क्या कोई देश चल सकता है?

Microsoft outage: डबलिन में शुक्रवार को यूरोपीय संघ के नेताओं का पहला एआइ शिखर सम्मेलन चल रहा था, तभी माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज आ गया। ईमेल समेत कई बुनियादी आइटी सेवाएं ठप हो गईं। असर केवल यूरोप तक नहीं रहा। भारत में आइटी सेक्टर के बड़े हिस्से का काम रुक गया और विमानन कंपनियों के ईमेल बाधित हुए। सवाल उठा कि विदेशी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के भरोसे क्या कोई देश चल सकता है। एआइ के बढ़ते असर के बीच यह और अहम हो गया है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चीन पहले से ही विकल्प अपना रहे हैं। भारत भी देसी कंपनी जोहो के साथ इस राह पर है। कहां क्या चल रही तैयारी?