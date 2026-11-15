Ahmedabad: तांत्रिक विधि से सोना निकालने का दिया भरोसा, 62 लाख रुपए की असली नकदी लेकर रख गए बच्चों के नकली नोट

आरोपियों के डराने पर विजयपुरी ने कर्ज लेकर रकम जुटाई थी। कुछ दिन बाद जब कर्ज देने वालों ने रुपए वापस मांगने शुरू किए तो उन्होंने कमरे में रखी पोटली खोली। उसमें असली नोटों की जगह बच्चों के खेलने वाले नकली नोट मिले। इससे उन्हें ठगी का पता चला। बाद में रिश्तेदारों की मदद से उन्होंने कर्ज चुकाया। इसके बाद विजयपुरी आरोपियों से अपने रुपए वापस मांगने पहुंचे, लेकिन तीनों वहां से फरार हो चुके थे। आखिरकार पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।