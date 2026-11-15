Ahmedabad: जिस पिता की उंगली थामकर चलना सीखा, उसी को तीन मासूमों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई, पत्नी ने किया अंगदान

मूल रूप से बिहार निवासी और अहमदाबाद में रहने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति को सड़क हादसे में सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें 8 नवंबर को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की टीम ने उन्हें बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि उन्हें ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद अस्पताल की काउंसलिंग टीम और चिकित्सकों ने उनकी पत्नी को ब्रेनडेड होने की स्थिति और अंगदान के महत्व के बारे में समझाया। पति को खोने के सदमे के बीच पत्नी ने हिम्मत दिखाई और उनके अंगों के दान के लिए लिखित सहमति दे दी। इसके बाद अस्पताल में अंगदान की प्रक्रिया पूरी की गई।