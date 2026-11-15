दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर रहेगी नजर

सत्र में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच नया टकराव भी देखने को मिल सकता है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया का लगातार विरोध कर रहे हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठा रहे हैं। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के चलते संसद की कार्यवाही बाधित होने की आशंका है। सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सांसद का कहना है कि जब तक सदन में व्यवस्थित तरीके से कामकाज नहीं होगा, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं है।