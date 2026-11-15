अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया खुलासा! पुलकित के पिता ने जारी किए 4,800 पन्नों के चैट, VIP को लेकर भी कही बड़ी बात

विनोद आर्य ने दावा किया कि करीब 4,800 पन्नों के चैट रिकॉर्ड में अंकिता ने कहीं भी पुलकित का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में इस पूरे मामले में कोई वीआईपी शामिल नहीं है। उन्होंने यह कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसी चुनाव से कोई संबंध नहीं है और न ही वह मामले की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी एकमात्र मांग है कि अंकिता को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो।