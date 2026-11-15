अहमदाबाद में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, तहखाने से करोड़ों का कच्चा माल और 20 तरह के रसायन मिले

मकान में फैक्ट्री मिलने के बाद एनसीबी और स्थानीय पुलिस ने आरोपी के कैफे पर भी छापा मारा। यह कैफे वाईएमसीए क्लब से एसपी रिंग रोड की ओर जाने वाले मुमतपुरा रोड पर स्थित है। करीब तीन घंटे तक कैफे के दस्तावेजों और वहां मौजूद कर्मचारी से पूछताछ की गई। इस दौरान गवाहों को भी साथ रखा गया। पुलिस आरोपी के एक अन्य मकान की भी तलाशी ली गई। जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। अहमदाबाद के जोन-7 के डीसीपी शिवम वर्मा ने बताया कि एनसीबी और सरखेज पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। मुद्दसर पठान मकान के तहखाने में लैब बनाकर ड्रग्स तैयार कर रहा था। उसके खिलाफ सरखेज थाने में पहले भी मारपीट और ऑटो रिक्शा जलाने के मामले दर्ज हैं।