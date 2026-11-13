Gujarat: बेटे को तेंदुए से छुड़ाने के लिए जान की परवाह किए बिना भिड़ गई मां, हिम्मत के आगे मासूम को छोड़ भागा शिकारी

जानकारी के अनुसार सरा गांव के कमदी फलिया निवासी सनी अजय कुकणा अपनी मां जागृति बेन के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान जंगल की ओर से अचानक आए तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को गर्दन के पास से पकड़ लिया और खींचने लगा। बच्चे को तेंदुए के चंगुल में फंसा देखकर मां घबराने के बजाय उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। उसने जोर-जोर से चिल्लाते हुए तेंदुए का पीछा किया। मां की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दौड़कर मौके पर पहुंच गए।