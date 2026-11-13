भारत की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 560 गीगावाट पहुंची, 55 प्रतिशत हिस्सेदारी गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की

भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो देश में अब तक किसी एक वित्त वर्ष में जोड़ी गई सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता है। यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। बयान में आगे कहा गया है कि 29 अक्टूबर 2026 तक देश की बायो-पावर उत्पादन क्षमता 11.75 गीगावाट हो गई थी। इसके अलावा, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ है। 2 नवंबर 2026 तक देश में 839 सीबीजी संयंत्र पंजीकृत हो चुके थे।