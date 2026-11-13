‘पुलिस ने रखवाया पैसा’: तृणमूल विधायक का आरोप, गिरफ्तारी की आशंका से पहुंचे कलकत्ता हाईकोर्ट

शमीम अहमद दक्षिण 24 परगना की मगराहाट (पश्चिम) सीट से विधायक हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल के अल्पसंख्यक गुट से जुड़े हैं। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया है कि 5 नवंबर को जब्त की गई रकम पुलिस प्रशासन ने दफ्तर में रखवाई थी। इससे पहले डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी राज्य पुलिस पर पैसा रखवाने का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि पांच महीने पहले इसी सरीशा दफ्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी।