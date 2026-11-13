जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल मिली

‘वारिस पंजाब दे’ के प्रमुख अमृतपाल सिंह (Photo-IANS)
खडूर साहिब से सांसद और एनएसए के तहत हिरासत में बंद अमृतपाल सिंह को अमृतसर की जिला अदालत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए एक दिन की अंतरिम कस्टडी पैरोल दी है। यह जानकारी उनके वकील करमवीर सिंह पन्नू ने दी। वारिस पंजाब दे संगठन प्रमुख व खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें एक थाने पर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद सख्त सुरक्षा अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया था।
पत्रकारों से बात करते हुए अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा कि अदालत ने सांसद की मौजूदगी की जरूरत को लेकर रखी गई दलीलों पर विचार करने के बाद याचिका स्वीकार कर ली। उन्होंने मीडिया एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह की दादी का हाल ही में निधन हुआ है और उनके अंतिम संस्कार व रस्मों के लिए भाई अमृतपाल सिंह जी की मौजूदगी बेहद जरूरी थी। इसी को देखते हुए हमने अमृतसर की जिला अदालत में अर्जी दी थी। जज ने सभी दलीलों से सहमति जताई और उन्हें एक दिन की अंतरिम पैरोल मिली है। वे केवल पुलिस हिरासत में ही आएंगे और इसका खर्च परिवार उठाएगा।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अमृतपाल को कड़ी पुलिस निगरानी के बीच लाया जाएगा। वहीं, बचाव पक्ष ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों में बताई गई सभी प्रशासनिक और कानूनी शर्तों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अमृपाल सिंह के वकील करमवीर सिंह पन्नू ने कहा कि वे पुलिस हिरासत में ही आएंगे और खर्च परिवार वहन करेगा। दो बजे तक हमें विस्तृत आदेश मिल जाएगा, उसके बाद जो भी औपचारिकताएं जरूरी होंगी, पूरी की जाएंगी।
अदालत ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी अस्थायी राहत दी है। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह को तीन दिन की पैरोल मिली है, जबकि रिश्तेदार सुखमनदीप सिंह को दो दिन की रिहाई दी गई है। पन्नू ने कहा कि विस्तृत आदेश जल्द आएगा, उसमें जो भी शर्तें होंगी, हम उन सभी का पालन करेंगे।
अमृतपाल को 23 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया था और एनएसए के तहत हिरासत में लेकर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। वे 2022 में पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की मौत के बाद दुबई से पंजाब लौटे थे और उसके बाद दीप सिद्धू के खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख बने।
उन्हें मोगा के रोडे गांव से पकड़ा गया था। इससे पहले 23 फरवरी 2023 को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर प्रदर्शन किया था और अपने एक साथी को छुड़ाने की कोशिश में पुलिसकर्मियों से भिड़ गए थे। उनके साथी को भड़काऊ और खालिस्तान समर्थक बयान देने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। 2023 में हिरासत में लिए जाने के बाद से उनकी नजरबंदी दो बार बढ़ाई जा चुकी है, पहली बार अप्रैल 2024 में और दूसरी बार अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 में हिरासत बढ़ाए जाने के बाद अमृतपाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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