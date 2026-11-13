जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल मिली

पत्रकारों से बात करते हुए अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा कि अदालत ने सांसद की मौजूदगी की जरूरत को लेकर रखी गई दलीलों पर विचार करने के बाद याचिका स्वीकार कर ली। उन्होंने मीडिया एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह की दादी का हाल ही में निधन हुआ है और उनके अंतिम संस्कार व रस्मों के लिए भाई अमृतपाल सिंह जी की मौजूदगी बेहद जरूरी थी। इसी को देखते हुए हमने अमृतसर की जिला अदालत में अर्जी दी थी। जज ने सभी दलीलों से सहमति जताई और उन्हें एक दिन की अंतरिम पैरोल मिली है। वे केवल पुलिस हिरासत में ही आएंगे और इसका खर्च परिवार उठाएगा।