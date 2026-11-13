ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ सेना नहीं, 427 जिले भी थे मोर्चे पर, जनरल द्विवेदी ने खोला राज

जनरल द्विवेदी ने बताया कि, 7 मई 2025 को हमला शुरू होते ही देश के लगभग 427 जिलों में सिविल डिफेंस नेटवर्क को सक्रिय किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य अभियान के दौरान 'सरप्राइज एलिमेंट' (अचानक हमला करने की रणनीति) को बनाए रखना और देश को व्यापक स्तर पर तैयार रखना था।

पूर्व आर्मी चीफ ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में निजी सुरक्षा कर्मियों (Private Security Personnel) की भूमिका को बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा नेटवर्क और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां भविष्य के संघर्षों के लिए देश को तैयार करने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य के युद्ध केवल देश की सीमाओं या नियंत्रण रेखा (LoC) पर ही नहीं लड़े जाएंगे। आने वाले समय में युद्ध बिजली संयंत्रों, औद्योगिक इकाइयों, खदानों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) के दरवाजों पर भी तय होंगे।