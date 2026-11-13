Sonia Gandhi Book: इंदिरा गांधी से मुलाकात से पहले इतना डर गई थीं सोनिया, बीच रास्ते से ही वापस लौट गईं!

अपनी बायोग्राफी में सोनिया गांधी ने लिखा है- हम कैम्ब्रिज से लंदन जा रहे थे और आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे, तभी अचानक मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने राजीव से कार रोकने को कहा और कह दिया कि मैं आपकी मां से नहीं मिल सकती, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे शांत करने और समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमें एक पब्लिक फोन बूथ मिला, जहां से उन्होंने फोन करके इंदिरा गांधी को बताया कि आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। तब मुझे बहुत शर्मिंदगी और पछतावा महसूस हुआ। अगले दिन हम वापस गए आए और दोपहर में मेरी मुलाकात अपनी होने वाली सास से हुई। राजीव और मैं पहली मंजिल पर गए, जहां वे अपने बिस्तर पर ड्रेसिंग गाउन पहने लेटी हुई थीं, वे थकी हुई थीं और जेट-लैग (लंबी यात्रा की थकान) से जूझ रही थीं। उन्होंने हमें अपने बिस्तर के पास बैठने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे अंग्रेजी के बजाय फ्रेंच में बात की—एक ऐसी भाषा जिसे मैं अच्छी तरह जानती थी, जबकि अंग्रेजी उस समय मेरे लिए मुश्किल थी। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में, मेरी पढ़ाई और मेरे परिवार के बारे में कुछ सवाल पूछे।