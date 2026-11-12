‘सोनिया गांधी की किताब करती है असंवैधानिक और गैर-कानूनी कामों का महिमामंडन’, बीजेपी नेता ने की आलोचना

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) ने 10 नवंबर को रिलीज़ होते ही राजनीतिक गलियारे में एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस (Congress) और इंडिया गठबंधन के अन्य राजनीतिक दलों के नेता सोनिया की इस किताब का बढ़-चढ़कर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीँ बीजेपी (BJP) और उसकी समर्थक पार्टियों के नेता इस किताब की आलोचना करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। इस किताब में सोनिया द्वारा कई ऐसी बातों का ज़िक्र किया गया है, जिनकी वजह से सोनिया की यह आत्मकथा आलोचकों के निशाने पर है। अब बीजेपी नेता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुम्मनम राजशेखरन (Kummanam Rajasekharan) ने सोनिया की इस किताब की आलोचना की है।