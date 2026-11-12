Nagpur Accident: घर में गूंजी थी बेटी की किलकारी, 12 दिन बाद ही पिता की मौत, मामा के साथ जा रहे भांजे ने भी तोड़ा दम

वहीं 12 वर्षीय सौरव की मौत से उसके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सौरव के पिता फागोराम वाडिवे की शिकायत पर देवलापार पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देवलापार थाना प्रभारी नारायण तुरकुंडे के मार्गदर्शन में राकेश नलगुंडवार मामले की जांच कर रहे हैं। राष्ट्रीय हाईवे-44 पर लगातार हो रहे हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने हादसों पर रोक लगाने और लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।