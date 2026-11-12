अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चला बुलडोजर; TMC सांसद ने चुनाव आयोग में की शिकायत, कहा-न आवाज दबेगी, न पीछे हटूंगा

शिकायत के मुताबिक, 12 नवंबर की सुबह सरकारी अधिकारी बुलडोजर लेकर उनके आवास के बाहर पहुंचे और पुलिस की ओर से लगाए गए सुरक्षा गेट को ध्वस्त कर दिया। बनर्जी ने कहा कि पहले हुई घटनाओं और लगातार निगरानी के बीच हुई इस कार्रवाई से उनकी सुरक्षा को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। साथ ही TMC के चुनाव चिह्न विवाद से संबंधित दस्तावेजों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े कुछ लोग पुलिसकर्मियों की मदद या मिलीभगत से उनके आवास में घुसने और वहां रखे दस्तावेज, हलफनामे तथा अन्य जरूरी सामग्री जबरन कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं।