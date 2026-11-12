सोनिया गांधी को आज भी सताती है राहुल की सुरक्षा की चिंता, इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव से कहा था- ‘वे तुम्हें भी मार डालेंगे’

सोनिया गांधी ने बताया कि 1980 में विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव की ओर रुख किया, लेकिन वे नहीं चाहती थीं कि राजीव राजनीति में आएं। उन्होंने राजीव से करीब एक साल तक राजनीति से दूर रहने की विनती भी की थी। इंदिरा गांधी की हत्या के वक्त जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो सोनिया उनके पास फर्श पर बैठ गईं और 'मम्मी, मम्मी' पुकारना चाहा, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकले। सास की हत्या के बाद उन्हें राजीव गांधी की हत्या का डर सताने लगा। जब राजीव के प्रधानमंत्री बनने की बात सामने आई, तो सोनिया ने उनसे कहा था, 'वे तुम्हें भी मार डालेंगे।' इसके बाद वे डिप्रेशन में चली गई थीं। प्रियंका गांधी ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि पिता की सुरक्षा के डर से उनकी मां की स्थिति एक भूत जैसी हो गई थी।