करीना कपूर के कुरान की आयतों वाले पेंडेंट पर क्यों मचा विवाद? सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने दी नसीहत

मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि कोई व्यक्ति इसे फैशन के तौर पर पहने या किसी अन्य वजह से, यह उसकी अपनी पसंद है। अगर वह कुरान की आयत पर विश्वास करता है और उसे सम्मान तथा सच्चे मन से पहनता है, इस उम्मीद में कि इससे उसकी इज्जत और सम्मान की रक्षा होगी, तो इसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों को सम्मान के साथ देखना चाहिए और इसे आस्था की अभिव्यक्ति के रूप में समझना चाहिए।