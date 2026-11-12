भतीजे की शादी में आए थे पूर्व टेक महिंद्रा अधिकारी, पड़ोसी ने गोलियों से भूना, CCTV में कैद हुई हत्या की पूरी वारदात

जब परमजीत गोलियां लगने के बाद जमीन पर गिर पड़े, तब भी आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने अपनी पिस्तौल में दूसरी मैगजीन लोड की और उन पर फिर से गोलियां चलाई। फुटेज में आरोपी चीखते हुए यह भी कहता सुनाई दे रहा है- 'हैप्पी दिवाली! आज मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा।' बीच-बचाव करने आई परमजीत की एक महिला रिश्तेदार को भी आरोपी ने गालियां देकर पीछे हटा दिया और खुलेआम सड़क पर भी हवाई फायरिंग करता रहा। आरोपी ने कुल 15 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से 3 से 4 गोलियां परमजीत को लगी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।