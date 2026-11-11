जल्दी राइड के नाम पर पैसे मांगना पड़ा भारी, Ola पर लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना

ओला ने CCPA से कहा कि यह भुगतान पूरी तरह ग्राहक की मर्जी पर था और पूरी रकम ड्राइवर को मिलती थी। कंपनी का दावा था कि इससे ड्राइवर उन राइड को भी स्वीकार कर सकते हैं, जिनमें उन्हें यात्री तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। हालांकि, CCPA ने कंपनी के आंकड़ों को ही उसके दावे के खिलाफ पाया। दिल्ली में अतिरिक्त भुगतान वाले करीब 32 फीसदी बुकिंग अनुरोध स्वीकार हुए, जबकि बिना अतिरिक्त भुगतान वाले 68 फीसदी अनुरोध स्वीकार किए गए। बेंगलुरु में भी यह आंकड़ा रहा जोकि 39 फीसदी और 68 फीसदी रहा।