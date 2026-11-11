11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

जल्दी राइड के नाम पर पैसे मांगना पड़ा भारी, Ola पर लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना

Ola की जल्दी राइड दिलाने के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे मांगने वाली सुविधा पर CCPA ने कार्रवाई की है। कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर इस फिचर को बंद करने का आदेश दिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Updated: 11 Nov 2026, 9:33 PM IST

Central Consumer Protection Authority

Central Consumer Protection Authority (फोटो-ians)

Online Cab Booking: Ola में जल्दी राइड बुक करने के लिए मांगे जाने वाली एक्सट्रा टिप का फिचर अब बंद होने जा रहा है। इसके साथ ही ओला पर इस तरह के फिचर के जरिए ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेने के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल, Ola ने अपने ऐप पर ऐसा ऑप्शन दे रखा था, जिससे ग्राहकों को मैसेज मिलता था कि एक्स्ट्रा पैसे देने से जल्दी राइड मिलती है।

इस मामले को लेकर अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इस तरीके को ग्राहकों को गुमराह करने वाला माना है। इसके चलते ओला का संचालन करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

इटली से भारत आई सोनिया गांधी को कैसे भाया भारतीय खाना? बताया राजीव गांधी से जुड़ा खास किस्सा

ये भी पढ़ें
Sonia Gandhi Favourite Food,

ग्राहकों को 10 से 499 रुपए तक देने का ऑप्शन

CCPA के आदेश के मुताबिक, Ola के ऐप पर ड्राइवर के बुकिंग स्वीकार करने से पहले ग्राहकों को अतिरिक्त पैसे देने का ऑप्शन मिलता था। ऐप पर लिखा आता था कि टिप देने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है। शुरुआत में ग्राहकों को 10 से 40 रुपए तक की रकम देने का ऑप्शन मिलता था, जो बाद में बढ़ता गया। इसके बाद ऐप पर अधिकतम 499 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान देने का ऑप्शन दिखाई देने लगा।

कंपनी की दलील को आंकड़ों ने गलत साबित किया

ओला ने CCPA से कहा कि यह भुगतान पूरी तरह ग्राहक की मर्जी पर था और पूरी रकम ड्राइवर को मिलती थी। कंपनी का दावा था कि इससे ड्राइवर उन राइड को भी स्वीकार कर सकते हैं, जिनमें उन्हें यात्री तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। हालांकि, CCPA ने कंपनी के आंकड़ों को ही उसके दावे के खिलाफ पाया। दिल्ली में अतिरिक्त भुगतान वाले करीब 32 फीसदी बुकिंग अनुरोध स्वीकार हुए, जबकि बिना अतिरिक्त भुगतान वाले 68 फीसदी अनुरोध स्वीकार किए गए। बेंगलुरु में भी यह आंकड़ा रहा जोकि 39 फीसदी और 68 फीसदी रहा।

ग्राहकों पर दबाव बनाने का तरीका माना

CCPA ने कहा कि अगर अतिरिक्त पैसे देने से राइड मिलने की संभावना नहीं बढ़ती तो ऐप का दावा गलत है। वहीं, अगर इससे राइड मिलने की संभावना बढ़ती है तो बिना अतिरिक्त पैसे देने वाले ग्राहक नुकसान में रहते हैं। CCPA ने इसे भ्रामक विज्ञापन, अनुचित कारोबारी तरीका और ग्राहकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाला तरीका माना। ऐसे में अब ओला को यह फिचर बंद करने का आदेश मिला है और पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने को कहा गया है।

कुलगाम में CRPF जवानों पर हमले के पीछे किसकी साजिश? रक्षा विशेषज्ञ ने बताई बड़ी बात

ये भी पढ़ें
Defence Expert Sanjeev Srivastava on Kulgam CRPF Attack
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.