अजित पवार की मौत पर आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़, सुनील तटकरे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से की मुलाकात

राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने भी मुख्यमंत्री फडणवीस से उनके आवास वर्षा पर मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि मुलाकात के दौरान मराठवाड़ा में सूखे की गंभीर स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री से किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया। मुंडे के अनुसार मुख्यमंत्री ने किसानों को हरसंभव मदद देने का भरोसा दिया है। ऐसे में तटकरे और मुंडे की अलग-अलग मुलाकातों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने इन मुलाकातों को दिवाली की शुभकामनाओं और संबंधित मुद्दों से जुड़ा बताया है।