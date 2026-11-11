Milk Price Hike: दिल्ली-एनसीआर वालों को महंगाई का झटका, अब महंगा मिलेगा मदर डेयरी का दूध, इतनी बढ़ेगी कीमत

मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। कंपनी इस बाजार में रोजाना करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है। देशभर में उसकी कुल दैनिक दूध बिक्री 50 लाख लीटर से अधिक है। कंपनी दूध की बिक्री से होने वाली आय का करीब 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा किसानों को देती है। मदर डेयरी की स्थापना 1974 में हुई थी। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अमूल ने भी अपने कुछ उत्पादों की कीमतें बढ़ाई थीं। कंपनी ने एक किलो घी के दाम में 40 रुपए की बढ़ोतरी की थी।