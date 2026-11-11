Kulgam Attack: जल्दी आओ… गोली चल रही है! जवानों की दर्दभरी पुकार और गोलियों की गूंज, कुलगाम हमले का CCTV फुटेज आया सामने

Kulgam Terror Attack: जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को आतंकियों ने सीआरपीएफ के नाके पर हमला कर दिया। बाइक सवार आतंकियों ने सुरक्षाकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर मौके से भाग गए। इस हमले में तीन जवान घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां दो की हालत स्थिर और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।