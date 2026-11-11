Nagpur Crime: टीवी के पीछे छिपाकर लगाया कैमरा, सहेली के मोबाइल पर देखी लाइव फुटेज, सौतेले पिता की करतूत आई सामने

पुलिस के अनुसार बच्ची अपनी मां और सौतेले पिता के साथ पांचपावली इलाके में रहती है। कुछ समय से मां को बच्ची के शरीर पर संदिग्ध निशान दिखाई दे रहे थे। उसे आशंका हुई कि बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने पति की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की, लेकिन घर में होने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद मां ने घर में गुपचुप कैमरा लगाने का फैसला किया। उसने टीवी के पीछे सीसीटीवी कैमरा लगाया और उसका लाइव फुटेज अपनी एक सहेली के मोबाइल पर देखने की व्यवस्था की। इस तरह वह घर से बाहर रहते हुए भी वहां की गतिविधियों पर नजर रख पा रही थी।