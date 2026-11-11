रबी की फसल बोने के लिए मोदी सरकार ने किसानों की दी राहत, 62 हजार करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले चार-पांच साल से दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों का असर खाद की कीमतों पर पड़ा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें काफी बढ़ी हैं। कई देशों में डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम भी बढ़े हैं। इससे खेती की लागत बढ़ने के साथ खाद की उपलब्धता को लेकर भी संकट पैदा हुआ है।