मोदी कैबिनेट के पांच बड़े फैसले, किसानों को 62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी, युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान

Noida Greater Noida Metro: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों, युवाओं और कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कई बड़े फैसले किए गए हैं। सरकार ने रबी सीजन के लिए किसानों को 62,370 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी देने का फैसला किया है। वहीं, अपना कारोबार शुरू करने वाले युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर किया गया है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने और नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।