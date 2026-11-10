फर्जी बैंक वेबसाइट बनाकर 27 लाख की ठगी, 5 साल बाद जामताड़ा गैंग के दो साइबर अपराधी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि मामले में बहारुद्दीन अंसारी और बसरुद्दीन अंसारी समेत दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। बाद में छह अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो फिलहाल नियमित जमानत पर हैं। हालांकि, मेहरुद्दीन अंसारी और अरशद अंसारी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई बार छापेमारी की, लेकिन वे लगातार ठिकाने बदलकर बचते रहे। अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था। पुलिस के मुताबिक, लगातार प्रयासों के बाद दोनों ने 30 अक्टूबर को अदालत के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।