CM रेखा गुप्ता ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान, चावड़ी बाजार इमारत हादसे में 7 लोगों की मौत

Rekha Gupta: दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में इमारत गिरने के हादसे में जान गंवाने वाले सात लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को मृतकों के परिवारों के लिए इस मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।