भिवंडी में आग का तांडव: 48 घंटे में 23 घटनाएं, स्क्रैप गोदाम और पावरलूम फैक्ट्री जलकर खाक

Bhiwandi Fire News: महाराष्ट्र के भिवंडी में दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दो दिनों के भीतर छोटी-बड़ी कुल 23 जगहों पर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। कई जगहों पर आग ने भारी तबाही मचाई है। कहीं गोदाम, कहीं दुकानें तो कहीं कारखाने आग की चपेट में आए हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बीच मुंबई और ठाणे जिलों में रॉकेट और हवा में उड़ने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।