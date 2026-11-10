सोनिया गांधी के लिए आज भी सम्मान, लेकिन कांग्रेस की वह गलती नहीं भूले ओवैसी, UAPA कानून पर उठाए सवाल

Owaisi on UAPA: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई किताब Belonging: A Journey of Love के विमोचन के मौके पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपीए सरकार के दौर का एक पुराना किस्सा छेड़ दिया। उन्होंने सोनिया गांधी के प्रति सम्मान जताया, लेकिन साथ ही कांग्रेस सरकार के एक फैसले पर सवाल भी उठाए। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने यूपीए सरकार के साथ रहते हुए भी UAPA कानून का विरोध किया था। उस समय उन्होंने आशंका जताई थी कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों, आदिवासियों और बुद्धिजीवियों के खिलाफ हो सकता है।