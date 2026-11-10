टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड में अलर्ट, मुंबई पुलिस की नसीहत- फैंस से मिलने में भी बरतें सावधानी

Bollywood Actors Security: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने फिल्मी सितारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ने बॉलीवुड कलाकारों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और प्रशंसकों से मुलाकात के दौरान भी सावधान रहने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कलाकारों को अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए।