अजित पवार के विमान हादसे में सुनील तटकरे का हाथ? रामदास कदम के आरोपों पर भड़के NCP प्रदेश अध्यक्ष, बोले- आगरा जाकर इलाज कराएं

Maharashtra Politics: दिवंगत नेता अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता रामदास कदम ने हादसे के पीछे एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे की भूमिका की जांच कराने की मांग की थी। अब तटकरे ने इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रामदास कदम पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ठाणे के बजाय आगरा जाकर मनोचिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। तटकरे ने कानूनी नोटिस भेजने की भी चेतावनी दी है।