‘ठाकरे-शिंदे साथ आए तो वही असली दिवाली’: NCP के बाद क्या एक होगी शिवसेना? बड़े नेता ने दिए संकेत

Shiv Sena: महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। एक ओर शरद पवार और सुनेत्रा अजित पवार के नेतृत्व वाली दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) पार्टियों के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो दूसरी ओर अब शिवसेना के दोनों गुटों के एक साथ आने की अटकलें भी शुरू हो गई हैं। इस बीच, शिवसेना शिंदे गुट के विधायक चंद्रकांत रघुवंशी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अगर एक साथ आ जाएं, तो वही असली दिवाली होगी। उनके इस बयान के बाद राज्य के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है।