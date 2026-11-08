स्काउट और लव गिल की नजदीकियों पर बवाल के बीच काशवी ने समय रैना की पार्टी में की एंट्री, ब्रेकअप की अफवाहों ने पकड़ा जोर

यह पूरा विवाद तब गहराया जब काशवी ने 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में बतौर मेहमान एंट्री ली थी। शो के दौरान उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड स्काउट और कंटेस्टेंट लव गिल के बीच बढ़ रही शारीरिक नज़दीकियों पर तीखे सवाल उठाए थे। काशवी ने लव पर स्काउट को अपने हिसाब से चलाने का आरोप लगाया था और स्काउट से कहा था कि उसके इस बर्ताव से उन्हें असहज महसूस हो रहा है। शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। हालांकि, बाद में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा आलोचना किए जाने पर काशवी ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी भी मांगी थी और स्पष्ट किया था कि उनका मकसद किसी के प्रति नफरत फैलाना नहीं था।