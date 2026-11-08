स्काउट और लव गिल की नजदीकियों पर बवाल के बीच काशवी ने समय रैना की पार्टी में की एंट्री, ब्रेकअप की अफवाहों ने पकड़ा जोर

'बिग बॉस 20' कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार नजर आईं काशवी (सोर्स: X-@Wearethrones1)
Kashvi Hiranandani Break Up Rumors: गेमिंग क्रिएटर काशवी हीरानंदानी उर्फ 'काशप्लेज' इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। बॉयफ्रेंड स्काउटओपी (तन्मय सिंह) और कंटेस्टेंट लव गिल के बीच 'बिग बॉस 20' के घर में बढ़ रही नज़दीकियों को लेकर विवादों में घिरीं काशवी हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना की दिवाली पार्टी में शिरकत करती नजर आईं। इस पार्टी में उनकी मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर उनके और स्काउट के बीच चल रहे ब्रेकअप की अटकलों को और अधिक हवा दे दी है।
स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने हाल ही में मुंबई स्थित अपने नए घर में एक शानदार दिवाली पार्टी का आयोजन किया था। इस जश्न में उन्होंने अपने खास दोस्तों के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी आमंत्रित किया था। समय ने सोशल मीडिया पर पार्टी की कई झलकियां साझा कीं, जिनमें से एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। इस वायरल तस्वीर में गेमिंग क्रिएटर काशवी हीरानंदानी भी नजर आ रही हैं। समय की इस पार्टी में कई जाने-माने सितारे जैसे कीकू शारदा, चंदन प्रभाकर, जाकिर खान, वीर पहाड़िया, वरुण धवन और सिद्धांत चतुर्वेदी भी शामिल हुए थे।
यह पूरा विवाद तब गहराया जब काशवी ने 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में बतौर मेहमान एंट्री ली थी। शो के दौरान उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड स्काउट और कंटेस्टेंट लव गिल के बीच बढ़ रही शारीरिक नज़दीकियों पर तीखे सवाल उठाए थे। काशवी ने लव पर स्काउट को अपने हिसाब से चलाने का आरोप लगाया था और स्काउट से कहा था कि उसके इस बर्ताव से उन्हें असहज महसूस हो रहा है। शो के होस्ट रोहित शेट्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। हालांकि, बाद में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा आलोचना किए जाने पर काशवी ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी भी मांगी थी और स्पष्ट किया था कि उनका मकसद किसी के प्रति नफरत फैलाना नहीं था।
इन तमाम विवादों के बीच, काशवी की हालिया लाइवस्ट्रीम के दौरान की गई रहस्यमयी टिप्पणियों जैसे "लास्ट डांस" और "फाइनल एक्ट" ने उनके और स्काउट के ब्रेकअप की अफवाहों को काफी तेज कर दिया है। दूसरी ओर, समय रैना और काशवी हाल ही में एक आने वाले प्रोजेक्ट के सिलसिले में साथ जुड़े हैं, जिसकी झलक उन्होंने 28 अक्टूबर को होस्ट की गई एक 'वॉच पार्टी' के दौरान भी दिखाई थी। फिलहाल, स्काउट और काशवी के रिश्ते को लेकर फैंस के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और हर कोई इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।
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