खराब तबीयत के बीच अमिताभ बच्चन ने शेयर किया इमोशनल नोट, बोले- अब माफी मांगने में देर नहीं लगती

Amitabh Bachchan Emotional Note: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपनी खराब तबीयत के बीच बिग बी ने सोशल मीडिया और अपने टम्बलर (Tumblr) ब्लॉग पर एक बेहद भावुक नोट शेयर किया है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर दिल की बात लिखते हुए कहा कि आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उन्हें बार-बार "क्षमा प्रार्थी" होना पड़ रहा है। उन्होंने लिखा कि माफी मांग लेने में कुछ गलत नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति क्षमा को समझ जाता है तो मन शांत और प्रसन्न हो जाता है, और यदि वो तिरस्कार करता है या नहीं मानता तो उसका मन उचाट रहता है और बोझ भी उसी के दिल पर रहता है।