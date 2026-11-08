पीएम मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान से जुड़ीं मुग्धा गोडसे, दिवाली पर लोगों से की खास अपील

Mugdha Godse Vocal For Local Campaign: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। लोग घरों की सजावट से लेकर मिठाइयों और त्योहार के दूसरे सामानों की खरीदारी में जुट गए हैं। इस बीच एक्ट्रेस मुग्धा गोडसे ने लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिवाली पर स्थानीय कारीगरों और छोटे कारोबारियों से सामान खरीदकर उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जा सकती है।