‘राइज एंड फॉल 2’ हारने के बाद छलका प्रियंका चाहर चौधरी का दर्द, फैंस के लिए लिखा भावुक नोट

अपने नोट के आखिर में प्रियंका ने इस बात का जिक्र किया कि वह शो में सिर्फ जीतने और अपने फैंस को गौरवान्वित करने की उम्मीद के साथ उतरी थीं। हालांकि, ट्रॉफी भले ही हाथ न लगी हो, लेकिन वह अपने साथ एक ऐसी चीज ले जा रही हैं जिसे वह दुनिया की सबसे कीमती पूंजी मानती हैं और वो हैं उनके फैंस। उन्होंने अपने प्रशंसकों को अपना परिवार और सबसे बड़ा सहारा बताया है। हालांकि 'राइज एंड फॉल 2' में उनका यह सफर अब समाप्त हो गया है, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को यह भरोसा दिलाया है कि यह किसी अंत की शुरुआत नहीं है, बल्कि आगे उनके लिए कई और रोमांचक चीजें आने वाली हैं।