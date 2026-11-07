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‘राइज एंड फॉल 2’ हारने के बाद छलका प्रियंका चाहर चौधरी का दर्द, फैंस के लिए लिखा भावुक नोट

Priyanka Chahar Choudhary Emotional Message: 'राइज एंड फॉल 2' के फिनाले के बाद एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी ने फैंस के लिए एक भावुक नोट लिखा है। जानिए उन्होंने शो में हारने के बाद क्या कुछ कहा है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Updated: 7 Nov 2026, 6:36 PM IST

Priyanka Chahar Choudhary

'पलटन' के नाम प्रियंका चाहर चौधरी का इमोशनल मैसेज (सोर्स: X-@rajes481)

Priyanka Chahar Choudhary Note: फेमस रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' (Rise and Fall 2) के फिनाले के बाद एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के नाम एक बेहद इमोशनल नोट शेयर किया है। शो जीतने में नाकाम रहने के बाद एक्ट्रेस ने अपने दिल की बात बयां करते हुए अपनी 'पलटन' यानी फैंस के प्रति आभार जताया है। इस सफर को अपने जीवन का एक अविस्मरणीय चैप्टर बताते हुए प्रियंका ने अपनी भावनाओं और संघर्षों को खुलकर सामने रखा है।

फैंस के नाम लिखा दिल छू लेने वाला नोट

फिनाले एपिसोड की कुछ खास तस्वीरें शेयर करते हुए 'नागिन' फेम एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी ने बताया कि उन्हें अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने में थोड़ा समय क्यों लगा। उन्होंने अपने नोट में लिखा कि उनकी प्यारी 'पलटन' के लिए उनके दिल में क्या जगह है, इसे बयां करने के लिए कोई भी शब्द काफी नहीं होगा। उन्होंने 'राइज एंड फॉल 2' के पूरे सफर को हंसी, आंसुओं, चुनौतियों और खूबसूरत यादों से भरा हुआ एक गहरा अनुभव करार दिया, जिसने उन्हें कई ऐसे पलों से रूबरू कराया जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

सफर के उतार-चढ़ाव और फैंस का अटूट साथ

शो के अंदर बिताए गए दिनों को याद करते हुए प्रियंका ने माना कि कई बार उन्होंने खुद को बेहद मजबूत पाया, तो वहीं कुछ पल ऐसे भी आए जब वो पूरी तरह से खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थीं। ऐसे मुश्किल दौर में उनके फैंस का अटूट समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें सिर्फ एक स्क्रीन पर दिखने वाली हस्ती के रूप में नहीं देखा, बल्कि उनकी खामोशी को समझा और हर परिस्थिति में उनका साथ दिया।

"मैं जीतने आई थी, लेकिन साथ ले जा रही हूं सबसे कीमती चीज"

अपने नोट के आखिर में प्रियंका ने इस बात का जिक्र किया कि वह शो में सिर्फ जीतने और अपने फैंस को गौरवान्वित करने की उम्मीद के साथ उतरी थीं। हालांकि, ट्रॉफी भले ही हाथ न लगी हो, लेकिन वह अपने साथ एक ऐसी चीज ले जा रही हैं जिसे वह दुनिया की सबसे कीमती पूंजी मानती हैं और वो हैं उनके फैंस। उन्होंने अपने प्रशंसकों को अपना परिवार और सबसे बड़ा सहारा बताया है। हालांकि 'राइज एंड फॉल 2' में उनका यह सफर अब समाप्त हो गया है, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को यह भरोसा दिलाया है कि यह किसी अंत की शुरुआत नहीं है, बल्कि आगे उनके लिए कई और रोमांचक चीजें आने वाली हैं।

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