9 साल का प्यार, फिर मिला धोखा! फरहाना भट्ट ने बयां किया ब्रेकअप का दर्द, बताया क्यों टूटा रिश्ता

फरहाना ने अपनी मानसिकता और रिश्ते के समीकरण को समझाते हुए बताया कि वह खुद एक मजबूत इरादों वाली इंसान हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं रहती कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन वो समझती थीं कि हर इंसान समाज की राय का सामना करने में उतना मजबूत नहीं होता। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने रिश्ते में कुछ सीमाएं बनाए रखीं, ताकि उनकी वजह से उनके पार्टनर पर किसी तरह की आंच न आए। इसके बावजूद, 9 साल का यह रिश्ता धोखे के साथ खत्म हो गया।