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क्या 10 साल बाद एक्टिंग छोड़ देंगे रणबीर कपूर? ‘रामायण’ एक्टर के बयान ने बढ़ाई फैंस की चिंता

Ranbir Kapoor Acting Career Retirement: रणबीर कपूर के इस बयान ने कि यह "एक एक्टर के तौर पर उनका आखिरी दशक" हो सकता है, फैंस को चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस भावुक होकर उनसे एक्टिंग न छोड़ने की अपील कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 7 Nov 2026, 12:31 PM IST

Ranbir Kapoor Acting Career Retirement

'रामायण' में राम के किरदार में रणबीर कपूर की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)

Ranbir Kapoor Acting Career Retirement: नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे 44 वर्षीय रणबीर कपूर ने हाल ही में यह कहकर लोगों के बीच चर्चा छेड़ दी कि यह "एक एक्टर के तौर पर उनका आखिरी दशक" हो सकता है। हालांकि, बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका इशारा उन किरदारों की तरफ था जो उन्हें आजकल मिल रहे हैं, न कि एक्टिंग छोड़ने की तरफ। रणबीर ने डायरेक्शन में अपनी दिलचस्पी के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि वह कैमरे के पीछे काम करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह अपनी फिल्मों में खुद को भी कास्ट करें।

क्या रणबीर कपूर ने एक्टिंग छोड़ने का इशारा किया? (Ranbir Kapoor Quitting Acting After 10 Years?)

हाल ही में बीबीसी एशियन नेटवर्क के एक पॉडकास्ट के दौरान, रणबीर कपूर ने अपने बिजी वर्क शेड्यूल के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वह बिना ज्यादा ब्रेक लिए लगातार एक फिल्म से दूसरी फिल्म में काम कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पर यह मेरा आखिरी दशक है।"

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'रामायण' में उनकी को-स्टार साई पल्लवी यह सुनकर हैरान रह गईं और बोलीं, "ओह…" इसके बाद उन्होंने रणबीर से इस बारे में और क्लैरीफिकेशन मांगा। तब रणबीर ने समझाया कि वह उन किरदारों की बात कर रहे थे जो उन्हें आजकल मिल रहे हैं। अपनी बात को साफ करते हुए उन्होंने कहा, "मेरा मतलब उन किरदारों से है जो मुझे अभी मिल रहे हैं।"

रणबीर कपूर के इस बयान के बाद फैंस हुए परेशान

रणबीर कपूर का ये बयान देखते ही देखते वायरल हो गया, और फैंस का ध्यान खींचा। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी निराशा जताई और उनसे एक्टिंग न छोड़ने की गुजारिश की।

अरे! ऐसा मत कहिए रणबीर! आप अभी सिर्फ 44 साल के हैं। हम आपको अगले 2 दशकों तक और देखना चाहते हैं। यह दिल तोड़ने वाली बात है। एक्टिंग के साथ-साथ फिल्में डायरेक्ट भी करें।

"एक एक्टर के तौर पर आखिरी दशक" - माफ कीजिए??? चुप हो जाइए, रणबीर कपूर! आप 85 साल की उम्र तक एक्टिंग से रिटायर नहीं होने वाले हैं। आलिया, प्लीज इसे संभालो। इस दशक में अभी 4 साल बचे हैं और वे 'रामायण', 'एनिमल पार्क' और 'ब्रह्मास्त्र' के बाद अभी से एक एक्टर के तौर पर अपने आखिरी दशक की बात कर रहे हैं।

रणबीर, प्लीज 85 साल की उम्र तक एक्टिंग करते रहें, कम से कम 40 और फिल्में करें, जो भी फिल्में रिलीज हो रही हैं, वे सब करें। मैं नहीं चाहता कि आप उस कला से रिटायर हों जिसमें आपने इतनी महारत हासिल की है, आई लव यू रणबीर कपूर!

क्या…? नहीं रणबीर, प्लीज और फिल्में करें, जब हमारे पास इतनी बेहतरीन पीढ़ी का एक्टर है, तो इसे क्यों बर्बाद करना… मैं उन्हें बहुत मिस करूंगा।

जबकि एक यूजर ने कमेंट किया, "भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि यह इंसान बॉलीवुड छोड़ने के बारे में सोच रहा है? वैसे ही यह जगह पहले से ही इतनी खराब हो चुकी है, अगर उनके जैसे बेहतरीन एक्टर इतनी जल्दी चले जाएंगे तो क्या होगा? मिस्टर रणबीर कपूर, प्लीज चुप हो जाइए!!

'आने वाले सालों में मैं बतौर डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूं' - रणबीरी कपूर

पॉडकास्ट में आगे, रणबीर ने बताया कि वह आने वाले 2-3 सालों में निर्देशन (डायरेक्शन) की ओर रुख करने वाले हैं। अभिनेता ने कहा, "मैं सच में इन फिल्मों को पूरा करना चाहता हूं और अगले दो-तीन सालों के अंदर मैं डायरेक्टर के तौर पर अपना पहला प्रोजेक्ट करना चाहता हूं।"

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