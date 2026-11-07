क्या 10 साल बाद एक्टिंग छोड़ देंगे रणबीर कपूर? ‘रामायण’ एक्टर के बयान ने बढ़ाई फैंस की चिंता

Ranbir Kapoor Acting Career Retirement: नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे 44 वर्षीय रणबीर कपूर ने हाल ही में यह कहकर लोगों के बीच चर्चा छेड़ दी कि यह "एक एक्टर के तौर पर उनका आखिरी दशक" हो सकता है। हालांकि, बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका इशारा उन किरदारों की तरफ था जो उन्हें आजकल मिल रहे हैं, न कि एक्टिंग छोड़ने की तरफ। रणबीर ने डायरेक्शन में अपनी दिलचस्पी के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि वह कैमरे के पीछे काम करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह अपनी फिल्मों में खुद को भी कास्ट करें।