‘हर आर्मी का जवान संदेशे आते हैं तो नहीं गाएगा ना?’, ‘मातृभूमि’ के गाने पर मचे बवाल पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी

गाने के सीन्स में एक प्लेन हैंगर है, जिसमें चित्रांगदा सिंह और बैकग्राउंड डांसर लाल ड्रेस में एयर होस्टेस की तरह सजी हुई हैं। वे तुरही बजाते भी नजर आ रहे हैं. इस बीच, डांस फ्लोर पर फिल्म में उनकी पत्नी की भूमिका निभाने वाली चित्रांगदा के साथ शामिल होने से पहले, सलमान डांस करते हुए नजर आते हैं, और अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। गाने के अंदाज और डांस स्टेप्स को देख ने बाद कई फैंस हैरान रह गए, जिसके बाद सी ही फिल्म के इस गाने को लेकर बहस छिड़ गई।