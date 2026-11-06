6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैंने अपने राम जी को देखा’, विवेक ओबेरॉय ने ‘रामायण’ को बताया ‘भारतीय संस्कृति का महायज्ञ’

Vivek Oberoi Praises Ranbir Kapoor and Yash in Ramayana: विवेक ओबेरॉय ने रामायण पार्ट 1 देखने के बाद रणबीर कपूर और यश के साथ-साथ फिल्म की भी तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मबी पोस्ट शेयर कर फिल्म को भारतीय उन्होंने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को भारतीय संस्कृति का एक 'महायज्ञ' बताया है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Updated: 6 Nov 2026, 5:13 PM IST

Vivek Oberoi Praises Ranbir Kapoor and Yash in Ramayana

विवेक ओबेराय ने रणबीर की रामायण को बताया महायज्ञ। (फोटो सोर्स: @viralbhayani/instagram and IMDb)

Vivek Oberoi Praises Ramayana: नितेश तिवारी की 'रामायण' में विद्युतजिह्वा का किरदार निभाने वाले अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने फिल्म देखने के बाद एक भावुक नोट लिखा। उन्होंने फिल्म की कास्ट, निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा ​​की जमकर तारीफ की। इस बड़े प्रोजेक्ट को 'भारतीय संस्कृति और मूल्यों के लिए एक महायज्ञ' बताते हुए, विवेक ने कहा कि विद्युतजिह्वा का किरदार निभाना, भगवान राम की कहानी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने में उनका एक छोटा सा योगदान है।

सोशल मीडिया पर, विवेक ने फिल्म की कास्ट और क्रू के कई सदस्यों के लिए अलग-अलग संदेश लिखे। उन्होंने भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर के अभिनय की विशेष रूप से तारीफ की और कहा कि अभिनेता ने इस किरदार की गरिमा, शालीनता और दिव्यता को पर्दे पर बखूबी उतारा है। उन्होंने रावण के रूप में यश के प्रदर्शन और सीता के किरदार में साई पल्लवी के अभिनय की भी सराहना की।

विवेक ओबेरॉय ने रामायण को कहा 'भारतीय संस्कृति के लिए एक महायज्ञ'

निर्माता नमित मल्होत्रा का शुक्रिया अदा करते हुए विवेक ओबेरॉय ने लिखा, "रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और मूल्यों के लिए एक महायज्ञ है, और विद्युतजिह्वा का किरदार निभाना इस महायज्ञ में मेरी एक छोटी सी आहुति है!" उन्होंने श्री राम की कहानी को इतने भव्य स्तर पर दुनिया के सामने लाने के लिए नमित का आभार भी जताया।

कौन थे दिव्य पक्षी जटायु? जिन्होंने माता सीता के लिए लड़ा था रावण से युद्ध, फिल्म ‘रामायण’ के बने गुमनाम हीरो

ये भी पढ़ें
Who is Jatayu real hero in Ramayana he fight with ravan during sita haran and he dead

जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार' से तुलना करते हुए, विवेक ने कहा कि जहां 'अवतार' की दुनिया पूरी तरह से कल्पना पर आधारित थी, वहीं, श्री राम की दुनिया भारत की सभ्यता, विरासत और सत्य को दर्शाती है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बताया।

अभिनेता ने निर्देशक नितेश तिवारी की भी तारीफ की और फिल्म के लिए उनके द्वारा की गई सालों की मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि यह मेहनत फिल्म के हर फ्रेम में दिखाई देती है और इसे देखने के अनुभव को 'राम युग' में वापस जाने जैसा बताया। उन्होंने लिखा, "मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूं; मुझे लगा जैसे मैं वापस 'राम युग' में पहुंच गया हूं।"

विवेक ओबेरॉय ने रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की तारीफ में कही बड़ी बात

विवेक ओबेरॉय ने कहा कि 'एनिमल' फिल्म के एक्टर की एक्टिंग ने उनका दिल छू लिया। उन्होंने लिखा, "इस बात को लेकर उत्सुकता हो सकती है कि आप हमारे प्रिय श्री राम का किरदार कैसे निभाएंगे, लेकिन कल आपको देखने के बाद, मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैंने स्क्रीन पर अपने राम जी को देखा।"

विवेक ने इस किरदार में शालीनता, गरिमा और दिव्यता लाने के लिए रणबीर की तारीफ की। उन्होंने उस दृश्य का भी खास जिक्र किया, जिसमें राम को अपने पिता, राजा दशरथ की मृत्यु के बारे में पता चलता है, उन्होंने कहा कि अभिनेता के अभिनय ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। विवेक ने रावण के रूप में यश की भी खूब तारीफ की। उन्होंने लिखा, "रॉकी ​​से लेकर रावण तक, क्या शानदार सफर रहा है! आपने कमाल कर दिया!" उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें विशेष रूप से वह सीन बहुत पसंद आया जिसमें रावण के दस सिर बोलते हुए दिखाई देते हैं।

सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी के बारे में बात करते हुए, विवेक ने उनके अभिनय में दिखी मासूमियत, शालीनता और पवित्रता की तारीफ की। उन्होंने युद्ध के दृश्यों में उनकी फुर्ती की भी सराहना की और उन्हें "योद्धा राजकुमारी" कहा। विवेक ने लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे के काम की भी तारीफ की, खासकर उनके किरदार में शामिल किए गए हास्य की। लगभग एक दशक पहले 'इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज' में साथ काम करने के दिनों को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने सालों से रवि के बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर को देखा है।

उन्होंने लिखा, "आपने लक्ष्मण के किरदार में जो रंग भरे हैं, खासकर वह चुलबुला हास्य, ऐसा बेहतरीन चित्रण मैंने पहले कभी नहीं देखा!" साथ ही उन्होंने रवि को सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।

रणबीर की 'रामायाण' ने पहले दिन ही किया बॉक्स ऑफिस पर धमाका (Ramayana box office collection Day 1)

रामायण की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत हुई। फिल्म ने अपने पहले दिन भारत में 25,200 शोज के जरिए 64.85 करोड़ रुपये (नेट) और 77.50 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की। विदेशों में फिल्म ने 50 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए, जिससे पहले दिन इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 127.50 करोड़ रुपये हो गया।

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा ​​और यश द्वारा निर्मित, 'रामायण' हिंदू महाकाव्य पर आधारित दो भागों वाली एक फिल्म है। इसका पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज हुआ है। जबकि, फिल्म का दूसरा भाग 2028 में रिलीज होने की संभावना है।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नज़र आए हैं। कलाकारों की इस बड़ी टीम में अरुण गोविल (राजा दशरथ), लारा दत्ता (कैकेयी), काजल अग्रवाल (मंदोदरी), रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा) और विवेक ओबेराय (विद्युज्जिह्व) भी शामिल हैं। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने तैयार किया है, जबकि कुमार विश्वास ने गीतकार के रूप में योगदान दिया है।

‘आदिपुरुष’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई रणबीर कपूर की ‘रामायण’, अच्छी प्रतिक्रियाओं के बाद भी रह गई कोसों दूर

ये भी पढ़ें
Ramayana-Adipurush Box Office Collection
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.