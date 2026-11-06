‘मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैंने अपने राम जी को देखा’, विवेक ओबेरॉय ने ‘रामायण’ को बताया ‘भारतीय संस्कृति का महायज्ञ’

विवेक ने इस किरदार में शालीनता, गरिमा और दिव्यता लाने के लिए रणबीर की तारीफ की। उन्होंने उस दृश्य का भी खास जिक्र किया, जिसमें राम को अपने पिता, राजा दशरथ की मृत्यु के बारे में पता चलता है, उन्होंने कहा कि अभिनेता के अभिनय ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। विवेक ने रावण के रूप में यश की भी खूब तारीफ की। उन्होंने लिखा, "रॉकी ​​से लेकर रावण तक, क्या शानदार सफर रहा है! आपने कमाल कर दिया!" उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें विशेष रूप से वह सीन बहुत पसंद आया जिसमें रावण के दस सिर बोलते हुए दिखाई देते हैं।