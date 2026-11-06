‘मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैंने अपने राम जी को देखा’, विवेक ओबेरॉय ने ‘रामायण’ को बताया ‘भारतीय संस्कृति का महायज्ञ’

विवेक ओबेराय ने रणबीर की रामायण को बताया महायज्ञ। (फोटो सोर्स: @viralbhayani/instagram and IMDb)
Vivek Oberoi Praises Ramayana: नितेश तिवारी की 'रामायण' में विद्युतजिह्वा का किरदार निभाने वाले अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने फिल्म देखने के बाद एक भावुक नोट लिखा। उन्होंने फिल्म की कास्ट, निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की जमकर तारीफ की। इस बड़े प्रोजेक्ट को 'भारतीय संस्कृति और मूल्यों के लिए एक महायज्ञ' बताते हुए, विवेक ने कहा कि विद्युतजिह्वा का किरदार निभाना, भगवान राम की कहानी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने में उनका एक छोटा सा योगदान है।
सोशल मीडिया पर, विवेक ने फिल्म की कास्ट और क्रू के कई सदस्यों के लिए अलग-अलग संदेश लिखे। उन्होंने भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर के अभिनय की विशेष रूप से तारीफ की और कहा कि अभिनेता ने इस किरदार की गरिमा, शालीनता और दिव्यता को पर्दे पर बखूबी उतारा है। उन्होंने रावण के रूप में यश के प्रदर्शन और सीता के किरदार में साई पल्लवी के अभिनय की भी सराहना की।
निर्माता नमित मल्होत्रा का शुक्रिया अदा करते हुए विवेक ओबेरॉय ने लिखा, "रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और मूल्यों के लिए एक महायज्ञ है, और विद्युतजिह्वा का किरदार निभाना इस महायज्ञ में मेरी एक छोटी सी आहुति है!" उन्होंने श्री राम की कहानी को इतने भव्य स्तर पर दुनिया के सामने लाने के लिए नमित का आभार भी जताया।
जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार' से तुलना करते हुए, विवेक ने कहा कि जहां 'अवतार' की दुनिया पूरी तरह से कल्पना पर आधारित थी, वहीं, श्री राम की दुनिया भारत की सभ्यता, विरासत और सत्य को दर्शाती है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बताया।
अभिनेता ने निर्देशक नितेश तिवारी की भी तारीफ की और फिल्म के लिए उनके द्वारा की गई सालों की मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि यह मेहनत फिल्म के हर फ्रेम में दिखाई देती है और इसे देखने के अनुभव को 'राम युग' में वापस जाने जैसा बताया। उन्होंने लिखा, "मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूं; मुझे लगा जैसे मैं वापस 'राम युग' में पहुंच गया हूं।"
विवेक ओबेरॉय ने कहा कि 'एनिमल' फिल्म के एक्टर की एक्टिंग ने उनका दिल छू लिया। उन्होंने लिखा, "इस बात को लेकर उत्सुकता हो सकती है कि आप हमारे प्रिय श्री राम का किरदार कैसे निभाएंगे, लेकिन कल आपको देखने के बाद, मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैंने स्क्रीन पर अपने राम जी को देखा।"
विवेक ने इस किरदार में शालीनता, गरिमा और दिव्यता लाने के लिए रणबीर की तारीफ की। उन्होंने उस दृश्य का भी खास जिक्र किया, जिसमें राम को अपने पिता, राजा दशरथ की मृत्यु के बारे में पता चलता है, उन्होंने कहा कि अभिनेता के अभिनय ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। विवेक ने रावण के रूप में यश की भी खूब तारीफ की। उन्होंने लिखा, "रॉकी से लेकर रावण तक, क्या शानदार सफर रहा है! आपने कमाल कर दिया!" उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें विशेष रूप से वह सीन बहुत पसंद आया जिसमें रावण के दस सिर बोलते हुए दिखाई देते हैं।
सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी के बारे में बात करते हुए, विवेक ने उनके अभिनय में दिखी मासूमियत, शालीनता और पवित्रता की तारीफ की। उन्होंने युद्ध के दृश्यों में उनकी फुर्ती की भी सराहना की और उन्हें "योद्धा राजकुमारी" कहा। विवेक ने लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे के काम की भी तारीफ की, खासकर उनके किरदार में शामिल किए गए हास्य की। लगभग एक दशक पहले 'इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज' में साथ काम करने के दिनों को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने सालों से रवि के बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर को देखा है।
उन्होंने लिखा, "आपने लक्ष्मण के किरदार में जो रंग भरे हैं, खासकर वह चुलबुला हास्य, ऐसा बेहतरीन चित्रण मैंने पहले कभी नहीं देखा!" साथ ही उन्होंने रवि को सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।
रामायण की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत हुई। फिल्म ने अपने पहले दिन भारत में 25,200 शोज के जरिए 64.85 करोड़ रुपये (नेट) और 77.50 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई की। विदेशों में फिल्म ने 50 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए, जिससे पहले दिन इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 127.50 करोड़ रुपये हो गया।
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा और यश द्वारा निर्मित, 'रामायण' हिंदू महाकाव्य पर आधारित दो भागों वाली एक फिल्म है। इसका पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज हुआ है। जबकि, फिल्म का दूसरा भाग 2028 में रिलीज होने की संभावना है।
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नज़र आए हैं। कलाकारों की इस बड़ी टीम में अरुण गोविल (राजा दशरथ), लारा दत्ता (कैकेयी), काजल अग्रवाल (मंदोदरी), रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा) और विवेक ओबेराय (विद्युज्जिह्व) भी शामिल हैं। फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने तैयार किया है, जबकि कुमार विश्वास ने गीतकार के रूप में योगदान दिया है।
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