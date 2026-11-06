Ramayana Box Office Collection Day 1: रणबीर कपूर की रामायाण ने ओपनिंग पर किया धमाका, पहले दिन तोड़े ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड

तमाम उम्मीदों और 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट वाली इस दो-पार्ट फिल्म के लिए आने वाले दिन बेहद अहम हैं। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शुक्रवार, 6 नवंबर को भी एडवांस बुकिंग में 29.46 करोड़ रुपये का मजबूत आंकड़ा दर्ज कर लिया है। ट्रेड अनुमानों के मुताबिक, यदि माउथ पब्लिसिटी और दर्शकों का समर्थन ऐसा ही रहा, तो यह फिल्म अपने पहले वीकेंड में ही 375 करोड़ रुपये का नेट मार्क पार कर सकती है, जबकि भारत में इसका लाइफटाइम ग्रॉस कलेक्शन 900 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 1,600 से 1,800 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।