एक ही छत के नीचे आए मलाइका अरोड़ा, रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता और एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर, दिवाली पार्टी में दिखे सितारे

हर्ष मेहता ने इस मौके पर इंडियन आउटफिट पहना था। वह कैमरों से दूरी बनाते हुए पार्टी में पहुंचे। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों को एक साथ वहां से निकलते हुए भी देखा गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से मलाइका और हर्ष के रिश्ते को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है। कभी दोनों दोस्तों के साथ डिनर करते नजर आते हैं तो कभी साथ में छुट्टियां मनाते हुए उनकी तस्वीरें सामने आती हैं।