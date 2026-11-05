Ramayana Rise of a Legend Review: ‘रामायण’ तो पहले भी देखी लेकिन ये रामायण एकदम अलग है, कहानी को बरकरार रखते हुए फिल्म में दिखी भव्यता

फिल्म की कहानी शुरू होती है देवताओं और राक्षसों के बीच के युद्ध से। इंद्र देव की मदद से देवताओं को जीत मिलती है और राक्षसों को हार। हालांकि केकसी को ये हार स्वीकार नहीं वो सीधे अपने पुत्र रावण के पास जाती है और कहती है कि उसे लंका का राज-पाठ चाहिए। वो ऐसे दरिद्र तरीके से नहीं जी सकते। इसके बाद रावण कठोर तपस्या करता है और ब्रहा जी से अमरता का वरदान पा लेता है। इसके बाद रावण तीनों लोकों का स्वामी बन जाता है और राक्षसों के पास पूरा राज-पाठ आ जाता है। जैसे ही धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं तभी विष्णु जी के अवतार राम का जन्म अयोध्या में दशरथ के महल में होता है।