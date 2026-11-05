Ramayana: माता सीता का योद्धा अंदाज, AI वाले कुंभकरण भी थे खास, टीवी की ‘रामायण’ से बिल्कुल अलग है रणबीर कपूर की ‘रामायण’

Ramayana Movie Review: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने आज भारत के सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म में रणबीर कपूर राम के किरदार में नजर आ रहे हैं वहीं साई पल्लवी माता सीता के किरदार में हैं। लक्ष्मण की भूमिका में रवि दुबे दिखाई दे रहे हैं। दशरथ के किरदार में टीवी के प्रभु श्री राम यानी अरुण गोविल नजर आ रहे हैं। टीवी की 'रामायण' से अगर इस फिल्म की तुलना की जाए तो जमीन और आसमान जैसा अंतर नजर आता है। चलिए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं वो पांच प्वाइंट्स जो इस 'रामायण' को एकदम अलग बनाते हैं।