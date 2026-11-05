Ramayana Twitter Reaction: रणबीर- साई पल्लवी की ‘रामायण’ देख किसी ने कहा- शानदार तो किसी का टूटा दिल, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Ramayana Twitter Reaction: निर्देशक नितेश तिवारी की मच अवेटेड और मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' (Ramayana) को लेकर जिस पल का लोग इंतजार कर रहे थे वह अब खत्म हो गया है। फिल्म आज यानी 5 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। जैसे-जैसे इस फिल्म से जुड़ी प्रतिक्रियाएं और शुरुआती रिव्यू सामने आ रहे हैं, दर्शकों के बीच इसे लेकर उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया और सिनेमा प्रेमियों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ तमाम दर्शक इस भव्य सिनेमैटिक विजन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं कुछ पहलुओं को लेकर लोगों के मन में थोड़ी निराशा भी देखने को मिली है।