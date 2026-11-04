अनिल कपूर के शो पर स्टंट डायरेक्टर गीता टंडन ने लगाए बदसलूकी के आरोप, एक्टर ने मांगी माफी

Geeta Tandon-Anil Kapoor Controversy: स्टंट कोऑर्डिनेटर और कलाकार गीता टंडन ने अभिनेता अनिल कपूर के शो 'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर अपने साथ हुए कथित बुरे व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर की है। गीता का आरोप है कि उन्हें और उनके बेटे को शूटिंग के लिए बुलाने के बाद करीब नौ घंटे तक इंतजार कराया गया। इस दौरान प्रोडक्शन टीम की ओर से उन्हें कोई साफ जानकारी भी नहीं दी गई। गीता की शिकायत सामने आने के बाद अनिल कपूर और फराह खान ने उनसे माफी मांगी है।