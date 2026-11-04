आंध्र प्रदेश स्कूल हमले को ‘एनिमल’ से जोड़ने पर भड़के संदीप रेड्डी वांगा, त्रासदी पर सहानुभूति दिखाएं, फायदा न उठाएं

Sandeep Reddy Vanga: फिल्मों में हिंसा और उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा पर चेनसॉ से हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' का नाम भी चर्चा में आ गया। अब फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा है, जो इस घटना को फिल्मों से जोड़कर फिल्म निर्माताओं की आलोचना कर रहे हैं। इन्हीं में ध्रुव राठी का नाम भी शामिल था।