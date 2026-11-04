रणबीर कपूर की ‘रामायण’ देखकर जैकी भगनानी और सरगुन मेहता ने दिया रिव्यू, बताया ‘बेहद शानदार’

जब पैपराजी ने सरगुन से फिल्म के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, "बहुत, बहुत, बहुत, बहुत अच्छी लगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप कैसा अनुभव करने वाले हैं।" जब उनसे रवि दुबे के लक्ष्मण वाले किरदार के बारे में पूछा गया, तो एक्ट्रेस मुस्कुराते हुए बोलीं, "मैं बस इतना ही कहूंगी।" उन्होंने आगे कहा कि सभी ने बहुत शानदार काम किया है और यह एक 'महाकाव्य' (एपिक) फिल्म है। सरगुन ने इसे एपिक कहा, कलाकारों के अभिनय की तारीफ की और कहा कि दर्शक कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्हें कैसा अनुभव मिलने वाला है।