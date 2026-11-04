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रणबीर कपूर की ‘रामायण’ देखकर जैकी भगनानी और सरगुन मेहता ने दिया रिव्यू, बताया ‘बेहद शानदार’

Ramayana Mumbai Premiere Review: मुंबई में हुए 'रामायण' के प्रीमियर में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर इस फिल्म को देखने के बाद जैकी भगनानी और सरगुन मेहता ने अपना रिएक्शन दिया। जैकी ने इसे अब तक की अपनी देखी गई सबसे बेहतरीन फिल्म बताया और कहा कि दर्शकों को इस पर गर्व होगा।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 4 Nov 2026, 12:40 PM IST

Ramayana Mumbai Premiere Review

'रामायण' देखकर जैकी भगनानी और सरगुन मेहता ने की फिल्म की तारीफ। (फोटो सोर्स: @sneyhzalainstagram and youtube)

Ramayana Mumbai Premiere Review: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' 5 नवंबर, 2026 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगलवार (4 नवंबर) को मुंबई में फिल्म का प्रीमियर रखा गया, जिसमें फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ-साथ कलाकारों के परिवार वाले भी शामिल हुए। 'रामायण' में रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा) और रवि दुबे (लक्ष्मण) भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म देखने के बाद उनके जीवनसाथी, जैकी भगनानी और सरगुन मेहता ने अपना-अपना रिव्यू दिया।

जैकी भगनानी ने 'रामायण' को बताया शानदार

जब पैपराजी ने जैकी से फिल्म के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, "शानदार, बेहतरीन फिल्म। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी फिल्में देखी हैं, उनमें से यह सबसे अच्छी है।" जब पैपराजी ने कहा कि वे भी फिल्म देखेंगे, तो एक्टर-प्रोड्यूसर ने जवाब दिया, "जरूर देखिए, आपको गर्व महसूस होगा।"

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सरगुन मेहता ने 'रामायण' की तारीफ की

जब पैपराजी ने सरगुन से फिल्म के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, "बहुत, बहुत, बहुत, बहुत अच्छी लगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप कैसा अनुभव करने वाले हैं।" जब उनसे रवि दुबे के लक्ष्मण वाले किरदार के बारे में पूछा गया, तो एक्ट्रेस मुस्कुराते हुए बोलीं, "मैं बस इतना ही कहूंगी।" उन्होंने आगे कहा कि सभी ने बहुत शानदार काम किया है और यह एक 'महाकाव्य' (एपिक) फिल्म है। सरगुन ने इसे एपिक कहा, कलाकारों के अभिनय की तारीफ की और कहा कि दर्शक कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्हें कैसा अनुभव मिलने वाला है।

रामायण के शुरुआती रिव्यू

अमेरिका और ब्रिटेन में 'रामायण' की स्क्रीनिंग (प्रीमियर) हुई, और ज्यादातर रिव्यू सकारात्मक रहे हैं। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय समीक्षकों और दर्शकों से इस फिल्म को कैसी प्रतिक्रिया मिलती है।

रामायण की रिलीज डेट

'रामायण' का पहला भाग (पार्ट 1) 5 नवंबर, 2026 को रिलीज होने वाला है। यह फिल्म दो भागों में आएगी, और दूसरा भाग (पार्ट 2) 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज़ होगी। इसे नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज़' ने उनकी कंपनी 'DNEG' और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में अरुण गोविल, कुणाल कपूर, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता और रवि दुबे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

रामायण का बजट

'रामायण' 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनी है, इसलिए इसके पहले भाग (पार्ट 1) का बजट लगभग 2,000 करोड़ रुपये माना जा सकता है। फिल्म की एडवांस बुकिंग कुल मिलाकर अच्छी रही है, लेकिन हिट होने के लिए इसे बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत छाप छोड़नी होगी।

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Updated on:

4 Nov 2026, 12:40 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणबीर कपूर की ‘रामायण’ देखकर जैकी भगनानी और सरगुन मेहता ने दिया रिव्यू, बताया ‘बेहद शानदार’

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